Стоматолог объяснила, как правильно хранить зубную щетку

Стоматологи учат правильно чистить зубы и поддерживать гигиену полости рта. Но одна из самых серьезных ошибок при уходе за зубами — неправильное хранение щетки. В беседе с El Economista врач Джанира Санчес рассказала о грамотном способе.

Колпачок на щетке задерживает влагу и способствует размножению бактерий. Многие уверены, что таким образом защищается щетина, однако на деле подобное хранение может представлять опасность. Если человек все же использует крышку, рекомендуется выбирать варианты с вентиляцией и каждый раз просушивать щетку после использования.

Стоматолог советует держать предмет за закрытыми дверцами шкафа в вертикальном положении. Врач также рекомендует менять щетку раз в три-четыре месяца и не допускать износа щетинок.