Психолог поделилась советами, как справиться с осенней хандрой

Осень традиционно считается сезоном депрессии и апатии, но психолог Наталья Безгина считает иначе. Специалист рассказала «Спорт-Экспрессу», как позаботиться о своем эмоциональном здоровье в осеннюю пору.

По мнению эксперта, важно добавить в гардероб теплые и уютные вещи ярких оттенков. Главное, чувствовать в них себя уверенно. Не забывать и про прогулки на свежем воздухе, чаще встречаться с друзьями и близкими за чашкой чая.

Также психолог советует составить список дел, которые действительно приносят удовольствие: просмотр фильма, музыка, рисование и т. д. и уделять им время. Кроме того, не стоит пренебрегать сном, иначе появится раздражительность и пассивная агрессия.

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Еще один совет — не забывать про пространство вокруг себя. Можно украсить рабочий стол осенним букетом или поставить на прикроватную тумбу вазу с яркими бусами.

«Главное - позаботиться о себе и своем состоянии в этот непростой период», - подвела итог психолог.