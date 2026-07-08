Врач спортивной медицины назвал причину болей в спине во время бега

В беседе с «СЭ» врач спортивной медицины Дмитрий Суриков назвал одну из самых распространенных причин болей в спине во время бега. По его словам, положение тела во время бега во многом определяет, появится ли дискомфорт после тренировки. Если техника подобрана неправильно, нагрузка на позвоночник возрастает, что может привести к болям и перенапряжению.

Среди распространенных ошибок у бегунов чрезмерный наклон корпуса назад, сильное вертикальное раскачивание, слишком длинный шаг, постановка стопы далеко перед центром тяжести, а также слабое включение ягодичных мышц в работу.

При этом универсальной «правильной» техники бега, которая подходила бы всем без исключения, не существует, отметил врач. Движения должны быть естественными и удобными для конкретного человека. Если серьезных причин для изменений нет, полностью перестраивать привычную манеру бега не стоит: резкие корректировки могут не улучшить ситуацию, а, наоборот, спровоцировать новые проблемы.