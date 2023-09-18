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Сегодня, 15:20

Психолог дала советы, как сохранить здоровые отношения

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Фото istockphoto.com/David-Prado

Психолог Наталья Безгина рассказала «СЭ» о главных правилах в отношениях, чтобы сохранить гармонию. В первую очередь, по словам специалиста, необходимо уметь коммуницировать.

«Слушайте, о чем говорит ваш партнер, что для него важно, что его задевает и от чего ему становится легче. Научитесь говорить о себе, своих переживаниях и том, что искренне радует. И еще проводите вместе время всегда по-разному, найдите общее занятие. Учитесь фокусироваться друг на друге в окружении родственников или детей. Часто дети требуют много внимания, и пара, даже находясь в одной квартире, не видит и не слышит друг друга», — сказала Безгина «СЭ».

Также психолог рекомендует делиться своими представлениями об отношениях. Важно обсуждать, что для вас хорошо, а что вам не подходит, как вы видите свою дальнейшую жизнь, что чувствуете по отношению к тому или иному событию.

Правила здоровых отношений: мнение психолога. 5 правил, без которых сложно представить здоровые отношения

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Советы и рекомендации
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