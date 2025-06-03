Офтальмолог рассказала, могут ли контактные линзы расплавиться в жару

Врач-офтальмолог, микрохирург, к.м.н. Светлана Миргородская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, могут ли контактные линзы расплавиться в жару. По ее словам, очень важно правильно их использовать, особенно в жаркую погоду, иначе могут возникнуть неприятные последствия для здоровья.

«Есть ли опасность ношения линз в жару? На самом деле если соблюдать правила эксплуатации мягких контактных линз, то нет. Температура плавления силикона и гидрогеля, из которых изготавливается большинство контактных линз, — 400 градусов по Цельсию. Так что во время жары ваши линзы точно не расплавятся», — отметила эксперт.

Однако она подчеркнула, что в условиях жаркой погоды, повышенной задымленности и ветре контактным линзам сложнее пропускать кислород и удерживать влагу. Поэтому их можно ощущать как инородное тело в глазу. Чтобы избавиться от дискомфорта, достаточно использовать слезозаместительные капли.

«Также важно помнить, что жаркий климат способствует размножению бактерий. Поэтому важно следовать инструкции к эксплуатации контактных линз, обрабатывать их после снятия. Это касается линз двухнедельной, месячной и трехмесячной замены», — добавила офтальмолог.

Кроме того, Миргородская назвала четыре основных правила использования контактных линз: