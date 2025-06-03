Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Офтальмолог рассказала, могут ли контактные линзы расплавиться в жару
Здоровье

3 июня 2025, 20:30

2 мин.

Офтальмолог рассказала, могут ли контактные линзы расплавиться в жару

Мария Задорожная
Автор
Контактные линзы на пальце девушки
Фото Ridofranz, iStock

Врач-офтальмолог, микрохирург, к.м.н. Светлана Миргородская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, могут ли контактные линзы расплавиться в жару. По ее словам, очень важно правильно их использовать, особенно в жаркую погоду, иначе могут возникнуть неприятные последствия для здоровья.

«Есть ли опасность ношения линз в жару? На самом деле если соблюдать правила эксплуатации мягких контактных линз, то нет. Температура плавления силикона и гидрогеля, из которых изготавливается большинство контактных линз, — 400 градусов по Цельсию. Так что во время жары ваши линзы точно не расплавятся», — отметила эксперт.

Однако она подчеркнула, что в условиях жаркой погоды, повышенной задымленности и ветре контактным линзам сложнее пропускать кислород и удерживать влагу. Поэтому их можно ощущать как инородное тело в глазу. Чтобы избавиться от дискомфорта, достаточно использовать слезозаместительные капли.

«Также важно помнить, что жаркий климат способствует размножению бактерий. Поэтому важно следовать инструкции к эксплуатации контактных линз, обрабатывать их после снятия. Это касается линз двухнедельной, месячной и трехмесячной замены», — добавила офтальмолог.

Кроме того, Миргородская назвала четыре основных правила использования контактных линз:

  • Применять линзы с плановой заменой и менять их в срок. Не стоит носить их больше указанного на упаковке срока. Если линзы ежедневные, их нужно менять каждый день.

  • Не спать в мягких контактных линзах. На ночь они снимаются.

  • Не носить линзы при воспалительных заболеваниях. Необходимо перейти на очки.

  • Использовать слезозаместительные капли, которые разрешены при ношении мягких контактных линз, особенно в жаркую погоду, когда собственная слеза быстро испаряется с поверхности глаза.

Как понять, что солнцезащитные очки защищают от&nbsp;ультрафиолета.Как правильно выбрать солнцезащитные очки: рассказывает офтальмолог
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Напал, избил и изнасиловал. Капитана сборной Кабо-Верде Мендеша обвинили в тяжком преступлении
В ВОЗ сообщили о гибели 1,3 тыс. людей в Европе из-за жары
«Спартак» интересуется Тюкавиным, «Краснодар» смирился с уходом Сперцяна, «Зенит» нашел сменщика Соболеву. Главные трансферные слухи
Новак назвал импорт топлива одной из мер стабилизации рынка РФ
Три человека катапультировались из разбившегося во Франции самолета
Сетка и расписание плей-офф ЧМ-2026: где смотреть и когда, даты и место проведения матчей, пары и трансляции
Читайте далее
Россиян призвали отказаться от поездок в Турцию из-за вспышки вируса Коксаки
Следующий материал
Россиян призвали отказаться от поездок в Турцию из-за вспышки вируса Коксаки

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
12:10
Тренер назвала привычки, которые помогут сохранить фигуру без спорта
25 июн 16:10
Врач объяснила, что вызывает усталость и боль в теле после отдыха
23 июн 17:10
Врач-косметолог рассказала, как за 15 минут снять отечность с тела
23 июн 13:45
Косметолог ответила, что такое лимфодренаж
22 июн 13:55
Врач объяснила, как за 10 минут снять усталость с ног