Названа опасная для зрения поза для сна

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал, что некоторые позы для сна опасны для здоровья глаз.

«Плохой для зрения является привычка спать лицом в подушку. У людей в возрасте 60 лет и старше, меняется анатомия глаза, и поэтому когда мы лежим лицом в подушку, можем случайно надавить на глазное яблоко и тем самым замедлить циркуляцию внутриглазной жидкости», — сказал Дементьев в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Также врач напомнил, что глаукома является тяжелым глазным заболеванием, которое не поддается лечению, а при запущенном состоянии зрение значительно ухудшается.

Ранее «СЭ» рассказывал о продуктах для здоровья глаз.