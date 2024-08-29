Минздрав РФ предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы

Минздрав РФ предупредил россиян о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

«EVALI — острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что симптомы нового заболевания во многом схожи с симптоматикой коронавирусной инфекцией — температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка, патологические изменения в легких. Однако в отличие от ковида, первым признаком EVALI будут нарушения со стороны пищеварительной системы.



Кроме того, Минздрав привел данные Росстата, согласно которым количество курящих в России в период с 2009 по 2023 уменьшилось с 41% до 30%. Но проблема быстрого привыкания, особенно к вейпам и электронным сигаретам, остается по-прежнему актуальной.