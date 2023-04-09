Косметолог Радина назвала проблемы с кожей, которые решит тканевая маска

Косметолог Кристина Радина рассказала, с какими проблемами справится тканевая маска.

«Маска ложится сверху на кожу, плотно к ней прилегает, обеспечивая лучший процесс всасывания, но тканевая маска способна воздействовать только на эпидермис, то есть на верхний слой кожи, в более глубокие слои кожи она не проникает. Поэтому чуда от тканевой маски ждать не следует», — приводит «Life.ru» слова Радиной.

Как отмечает специалист, тканевая маска может подойти для быстрого увлажнения кожи, для того, чтобы убрать шелушение и некие покраснения. Однако она не обеспечит лифтинг-эффект, не уберет морщины и не обеспечит длительное увлажнение.

«Тканевые маски улучшают качество кожи на какое-то время, имеют лишь краткосрочный эффект и являются выбором, например, для молодой кожи или для того, чтобы убрать какие-то незначительные дефекты на время», — добавила косметолог.