Кардиолог рассказал, как пережить резкую смену погоды

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Врач-кардиолог Дмитрий Орловский рассказал Общественной службе новостей, как метеозависимым людям пережить резкую смену погоды.

Как отметил эксперт, больше всего от погодных изменений страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями суставов и костей.

«Наиболее частыми симптомами является головная боль, слабость, возможны тошнота, кровотечения из носа, что чаще всего обусловлено перепадами артериального давления», — пояснил доктор.

Во время температурных перепадов необходимо придерживаться более щадящего режима дня, а также избегать стрессов и переутомления.

«Следует строго контролировать артериальное давление и пульс и строго принимать все рекомендуемые препараты, назначенные лечащим врачом», — добавил Орловский.

Также важно не оставлять без внимания симптомы, которые могут говорить о развитии серьезных заболеваний. Например, давящие боли в груди с иррадиацией в левую руку или лопатку, резкое течение артериальной гипертензии. В таком случае кардиолог советует незамедлительно обращаться к врачу.