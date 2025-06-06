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Хирург объяснил, почему нельзя расчесывать мокрые волосы
Здоровье

6 июня 2025, 20:30

1 мин.

Хирург объяснил, почему нельзя расчесывать мокрые волосы

Мария Задорожная
Автор
Девушка расчесывает мокрые волосы
Фото Sergii Kolesnikov, iStock

Хирург, специализирующийся на пересадке волос, Мехмет Эрдоган не советует расчесывать мокрые волосы. В беседе с New York Post он заявил, что это может привести к их выпадению.

«Когда вода проникает в структуру волоса, она начинает растягивать его кутикулу. В то же время расческа дополнительно натягивает ослабленные пряди. Когда волос высыхает, он не возвращается в первоначальное состояние и остается поврежденным на клеточном уровне», — объяснил доктор,

Он подчеркнул, что наиболее уязвимыми к повреждениям будут окрашенные волосы. С мнением врача согласилась специалист по колористике и парикмахер Брианна Дельвеккио. Она добавила, что на здоровье волос также влияют стресс, жесткие диеты и регулярные укладки. В связи с этим Дельвеккио порекомендовала использовать расчески с широкими зубьями. Она также посоветовала обратить внимание на гибкие расчески, которые отлично подходят для распутывания волос без натяжения.

«Начинайте расчесывать снизу и постепенно поднимайтесь вверх», — добавила она.

В завершение разговора Дельвеккио посоветовала использовать несмываемую уходовую продукцию перед расчесыванием. Это поможет сделать волосы мягкими и гладкими.

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