Хирург объяснил, почему нельзя расчесывать мокрые волосы

Хирург, специализирующийся на пересадке волос, Мехмет Эрдоган не советует расчесывать мокрые волосы. В беседе с New York Post он заявил, что это может привести к их выпадению.

«Когда вода проникает в структуру волоса, она начинает растягивать его кутикулу. В то же время расческа дополнительно натягивает ослабленные пряди. Когда волос высыхает, он не возвращается в первоначальное состояние и остается поврежденным на клеточном уровне», — объяснил доктор,

Он подчеркнул, что наиболее уязвимыми к повреждениям будут окрашенные волосы. С мнением врача согласилась специалист по колористике и парикмахер Брианна Дельвеккио. Она добавила, что на здоровье волос также влияют стресс, жесткие диеты и регулярные укладки. В связи с этим Дельвеккио порекомендовала использовать расчески с широкими зубьями. Она также посоветовала обратить внимание на гибкие расчески, которые отлично подходят для распутывания волос без натяжения.

«Начинайте расчесывать снизу и постепенно поднимайтесь вверх», — добавила она.

В завершение разговора Дельвеккио посоветовала использовать несмываемую уходовую продукцию перед расчесыванием. Это поможет сделать волосы мягкими и гладкими.