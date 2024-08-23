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Гастроэнтеролог назвал причины вздутия живота
Здоровье

Сегодня, 17:35

1 мин.

Гастроэнтеролог назвал причины вздутия живота

Мария Задорожная
Автор
Вздутие живота
Фото LaylaBird/istockphoto.com
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Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков в разговоре с «СЭ» заявил, что вздутие — это очень распространенная проблема, с которой многие сталкиваются. По его словам, такое состояние сигнализирует о том, что в кишечнике скопились газы. Проявляется оно в увеличении объема брюшной полости и часто сопровождается чувством переполненности, а иногда даже и болевыми ощущениями.


Врач отметил, что привести к вздутию могут гормональные изменения, например, беременность, стресс и заболевания органов желудочно-кишечного тракта.

«Часто от вздутия страдают пациенты с избыточным дрожжевым или бактериальным ростом. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и гастрите также возможно вздутие», — добавил медик.

Кроме того, причиной вздутия могут стать индивидуальные факторы, например, недостаток ферментов для переваривания.

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