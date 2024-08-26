В США изобрели гель, который останавливает кровь за секунду

Бруклинская компания Cresilon разработала гель Traumagel, который предназначен для остановки кровотечения при тяжелых травмах. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже одобрило средство, об этом сообщает портал Futurism.

Так ученые создали гель на основе водорослей, который представлен в уже заранее заполненных шприцах. Продукт отличается от традиционных методов остановки кровотечений, таких как жгуты и марлевые повязки — он не требует приложения давления на рану и действует в считанные секунды. Так вещество, напоминающее по консистенции соус, шприцем вводится в рану. После попадания на кровоточащую область оно способствует образованию естественных кровяных сгустков, которые быстро останавливают кровь. Гель безопасен и не требует прямого контакта с раной или кровью пациента.

Отмечается, что Traumagel может появиться на прилавках американских аптек уже в этом году.