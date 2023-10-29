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Сегодня, 17:45

Врач рассказала о необычной пользе кофе с молоком

Мария Маковей
Автор
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Чашка кофе с молоком
Фото Istockphoto/alvarez

Терапевт, доктор медицинских наук Оксана Драпкина советует любителям кофе добавлять в напиток немного молока. Оно нейтрализует некоторые опасные для организма свойства кофеина, пишет портал Pravda.ru.

Эксперт объяснила, что при чрезмерном употреблении кофе (более 3 чашек в день) начинает плохо усваиваться кальций, что негативно сказывается на опорно-двигательном аппарате человека.

«Особенно это актуально для женщин, у которых обмен кальция в организме нарушен, и риск развития остеопороза значительно повышен», — подчеркнула терапевт.

Чтобы восполнить недостаток кальция, необходимо добавить немного молока. Кроме того, к пользе кофейно-молочного напитка специалист отнесла снижение воздействия кофеина на нервную систему и артериальное давление, риска развития некоторых видов онкологии, сахарного диабета, инфаркта миокарда, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Также кофе с молоком не так раздражает слизистую желудка.

Однако молоко, добавленное в кофе, может вызвать диарею, особенно у людей с непереносимостью лактозы.

«Это связано с задержкой воды в толстой кишке, вызванной неполноценным перевариванием лактозы. В данном случае диарея связана с молоком, а не с кофе», — добавила медик.

Ранее врач рассказала, как часто можно пить кофе или чай с молоком.

Польза и вред
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