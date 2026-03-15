Врач рассказал, что нельзя делать сразу после еды

Врач-терапевт, гастроэнтеролог и нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов в беседе с агентством РИА Новости ответил, что не стоит делать сразу после приема пищи.

Специалист советует воздерживаться от горизонтального положения в течение 30-60 минут после еды. По его словам, если прилечь сразу после трапезы, кислота, которая выделяется в желудке, вместе с частицами пищи может попасть в пищевод. Это способно спровоцировать неприятные симптомы: воспаление, горечь и привкус кислоты во рту, а также тошноту.

Кроме того, чтобы предотвратить попадание желудочной кислоты в пищевод во время сна, врач рекомендует спать с приподнятой головой — для этого достаточно использовать подушку подходящей высоты.