Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Врач Мясников назвал продукты, которые продлевают жизнь на 10 лет
Питание и еда

Сегодня, 14:35

1 мин.

Врач Мясников назвал продукты, которые продлевают жизнь на 10 лет

Мария Задорожная
Автор
Молоко, рыба, творог, грибы, зелень, яйца
Фото happy_lark, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Среди россиян становится популярной идея перехода на натуральные фермерские продукты без добавок. Однако не факт, что фермеры действительно не используют антибиотики и ГМО, заявил в разговоре с Общественной службой новостей заслуженный врач России Александр Мясников.

По его словам, переход к цельным продуктам уже способен увеличить продолжительность жизни на 10 лет. Врач убежден, что на крупных предприятиях соблюдаются предписанные стандарты, их продукция проходит строгий контроль качества. А вот фермерские куриные тушки могут напичкать чем угодно. Поэтому отказ от кулинарно обработанных продуктов и выбор цельных продуктов из обычных магазинов — уже большой шаг на пути к долгой жизни.

«Пускай это будут даже продукты из магазина, а не с рынка. Мясо, рыба, овощи, фрукты, молочка, бобовые. Если готовить их самому, то смело можете прибавлять 5-10 лет к жизни», — подытожил Мясников.

Авокадо польза и&nbsp;вред. Авокадо: польза и вред для здоровья

Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Боец Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы

Olimpbet awards

Последние новости
18 дек 19:05
Нутрициолог и эндокринолог ответили, как семена чиа влияют на работу сердца
17 дек 20:25
Нутрициолог дала советы, как похудеть перед Новым годом
16 дек 09:00
Голод и похудение: почему отказ от пищи не решает проблему лишнего веса
11 дек 20:00
Нутрициолог объяснила, как правильно есть имбирь
11 дек 10:30
Эндокринолог рассказала, почему важно не пропускать завтрак