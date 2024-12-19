Врач Мясников назвал продукты, которые продлевают жизнь на 10 лет

Среди россиян становится популярной идея перехода на натуральные фермерские продукты без добавок. Однако не факт, что фермеры действительно не используют антибиотики и ГМО, заявил в разговоре с Общественной службой новостей заслуженный врач России Александр Мясников.

По его словам, переход к цельным продуктам уже способен увеличить продолжительность жизни на 10 лет. Врач убежден, что на крупных предприятиях соблюдаются предписанные стандарты, их продукция проходит строгий контроль качества. А вот фермерские куриные тушки могут напичкать чем угодно. Поэтому отказ от кулинарно обработанных продуктов и выбор цельных продуктов из обычных магазинов — уже большой шаг на пути к долгой жизни.

«Пускай это будут даже продукты из магазина, а не с рынка. Мясо, рыба, овощи, фрукты, молочка, бобовые. Если готовить их самому, то смело можете прибавлять 5-10 лет к жизни», — подытожил Мясников.