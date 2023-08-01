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Питание и еда

Сегодня, 07:45

Специалисты предупредили о последствиях еды на ночь

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка ест на ночь.
Фото Freepik/freepik

30 июля на портале PrimaMedia врач-диетолог Светлана Кириллюк рассказала, какой вред наносит организму питание на ночь. По ее словам, во время сна организм должен восстанавливаться, а не заниматься перевариванием пищи, расходуя свои ресурсы на это. «Кроме того, ночью снижена активность ферментов, выработки желудочного сока и других механизмов переваривания. Это не позволит еде правильно усвоиться и дать организму питательные вещества, витамины и ценные микро- и макроэлементы. Отсюда и появляется большинство проблем со здоровьем у любителей поесть на ночь, такие болезни, как диабет, лишний вес, высок риск сердечно-сосудистых заболеваний, расстройство пищевого поведения, хроническая усталость и так далее», — пояснила специалист.

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин рассказал СЭ, что нарушения сна, в частности у пожилых людей, могут быть связаны с вредной привычкой есть на ночь. «Во время сна действительно происходит ремонт биоструктур. Если они плохо ремонтируются, человек будет в разбитом состоянии. Многие перед сном любят погонять чаи, а потом бегают всю ночь в туалет, о каком сне может идти речь?», — заявил эксперт, отметив, что бессонница приводит к нарушениям психики, работы мозга и всего организма.

Ранее, 15 сентября 2022 года, мы рассказывали о причинах, симптомах и профилактике бессонницы.

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Польза и вред
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