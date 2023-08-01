Диетологи рассказали, помогают ли жесткие диеты похудеть

Врач-диетолог Светлана Кириллюк 31 июля на портале PrimaMedia рассказала, что жесткие диеты для быстрого сброса веса имеют свои плюсы и минусы. К примеру, с их помощью можно быстро похудеть, очистить организм, ощутить прилив сил, энергии, повышения настроения и чувство легкости.

Однако есть и побочные эффекты, к которым относится нарушение работы головного мозга, всевозможные недомогания и проблемы с пищеварением. «К минусам можно отнести: чувство голода, которое будет изначально преследовать сидящего на диете; усталость; сложный выход из диеты, который нужно делать по определенным правилам; проблематичное удержание достигнутого результата, ну и, конечно, не стоит забывать, что в процессе жесткой диеты организм находится в постоянном состоянии стресса», — пояснила Светлана Кириллюк.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что главный минус любой жесткой диеты — это психологический фактор. «Если мы не имеем дело с лечебной диетой, а боремся с лишним весом, то уже на лицо различные психологические проблемы: неуверенность в себе, замкнутость, застенчивость. Зачастую мы заедаем стресс или стараемся поднять настроение, съев кусочек другой тортика, что тоже приводит к набору лишних килограммов», — заявил специалист.

Алексей Кабанов отметил, что есть медицинские причины набора лишнего веса, к примеру генетическая предрасположенность к полноте. В этих случаях необходимо обращаться к врачу и формировать план лечения. В других случаях на 90% причина ожирения в голове. «Вот представьте, вы и так не очень стабильны в вопросах питания, а тут еще сели на жесткую диету, решили, так сказать, взять быка за рога и покончить с лишним весом раз и навсегда. Толком не подготовились и ринулись голодать. День-другой и происходит срыв, вы наедаетесь еще больше, чем раньше, теряете контроль, еще более усугубляя проблему», — подчеркнул эксперт.

Для начала диетолог порекомендовал разобраться, что вы делаете не так при подборе рациона, каких компонентов здоровой диеты не хватает. И уже позже, при появлении первых результатов, а именно сброшенных килограммов, можно ужесточать режим, вводя более строгие диеты.

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