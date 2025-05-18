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Нутрициолог рассказала о вреде пивного туризма
Питание и еда

18 мая 2025, 15:45

2 мин.

Нутрициолог рассказала о вреде пивного туризма

Мария Задорожная
Автор
Фабрика пива
Фото FG Trade, iStock

В последние два года в России наблюдается настоящий бум промышленного туризма. Особенной популярностью пользуются экскурсии на пивоварни и алкогольные заводы, где за 1,5-3 тысячи рублей туристам не только показывают производство, но и предлагают дегустацию, часто безлимитную. На втором месте — кондитерские фабрики с их соблазнами: мороженое, шоколад и прочие сладости прямо с конвейера. Однако за яркими впечатлениями скрываются серьезные риски для здоровья.

«СЭ» предупреждает, что алкоголь вредит вашему здоровью.

Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова рассказала, чем опасен модный тренд на пивные и фабричные экскурсии.

Экскурсии с дегустациями пива, настоек, вина подаются как познавательные мероприятия: гостям рассказывают о традициях пивоварения, показывают технологические процессы и даже учат различать сорта. Однако часто мероприятия заканчиваются неограниченной дегустацией, где за короткий промежуток времени человек может легко превысить все разумные дозы употребления алкоголя.

«Романтизация процесса: дегустационные бокалы, красивые этикетки, стильный интерьер, снижает критическое отношение к спиртному. А это однозначно опасный удар по здоровью. Большие дозы алкоголя за короткий срок — это стресс для печени, поджелудочной и сердечно-сосудистой системы», — отметила эксперт.

Специалист отметила, что пивные туры косвенно пропагандируют алкоголь как часть «стильной» жизни.


«Если вам нравится промышленный туризм, но хочется полезного опыта, рассмотрите небольшие домашние винодельни с акцентом на культуру, где дегустация — не главная цель и она лимитирована по количеству напитков. Фермерские сыроварни, производящие натуральные продукты без консервантов, эко-производства безглютеновой муки, растительных аналогов молока, травяных чаев — лучшее решение», — подытожила нутрициолог.

Что происходит с&nbsp;организмом сразу после употребления алкоголя.Что происходит с организмом в момент употребления алкоголя

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