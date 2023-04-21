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Сегодня, 15:20

Нутрициолог предложила топ-3 весенних блюд

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Весенний фруктовый салат.
Фото Freepik/racool-studio

Нутрициолог Ольга Деккер специально для «СЭ» назвала весенние блюда, которые очень полезны и их обязательно стоит попробовать. «Весна в разгаре. Самое время обновить меню», — заявила эксперт. Первое блюдо, на которое она посоветовала обратить внимание — салат с молодым шпинатом, клубникой и орехами. Свежий и ароматный, он идеально подойдет для легкого обеда или ужина в теплый весенний день. «Молодой шпинат имеет богатый витаминный состав. Клубника добавит нотки сладости, а орехи придадут блюду хрустящую текстуру и дополнительный заряд витаминов и минералов», — пояснила специалист.

Терияки из лосося на гриле с овощами, по словам Ольги Деккер — это второе блюдо, которое стоит попробовать — настоящая весенняя классика. «Гриль придаст лососю аппетитный золотистый оттенок, а соус терияки добавит сладко-соленую нотку. С овощами, такими как баклажаны, сладкий перец и кабачки, это блюдо обретет неповторимый вкус и пользу», — заверила эксперт.

Завершает топ-3 весенних блюд рисовая лапша с овощами и телятиной — отлично подойдет для мясоедов, желающих добавить легкости своему меню в виде овощей. «Телятина в сочетании с китайской рисовой лапшой, грибами и овощами создаст восхитительный аромат и вкус», — подытожила Ольга Деккер.

Ранее мы поделились вкусными рецептами с гречкой от шеф-повара.

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Советы и рекомендации
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