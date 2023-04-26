Нутрициолог объяснила, почему булгур нужно есть на диете

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», почему булгуром на диете можно заменить многие другие крупы. «Булгур получают из цельного пшеничного зерна, которое было очищено, обработано паром и раздроблено на крупные кусочки. Он имеет низкий уровень жиров и высокий — клетчатки, которая улучшает пищеварение. Благодаря этому, а также низкому гликемическому индексу булгур поддерживает в норме сахар и холестерин», — пояснила специалист.

Богатый витаминно-минеральный состав булгура идеально подходит для диеты. Он обеспечивает здоровье костей, крови и иммунной системы. Булгур легко готовится, быстро усваивается и стоит недорого.

Булгур можно использовать для приготовления различных блюд — салатов, супов и гарниров, можно его добавлять в фарш для котлет и готовить на гриле. Булгур любим вегетарианцами и людьми, которые следят за своим весом и здоровьем. Популярно среди них блюдо из ближневосточной кухни — табуле, это салат из булгура, помидоров, огурцов, зелени и лимонного сока. «Булгур — полезный и питательный продукт, который станет прекрасным дополнением к вашей диете», — подытожила Ольга Деккер.

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