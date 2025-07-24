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Кардиолог объяснила, кому грозит инфаркт после мороженого
Питание и еда

24 июля 2025, 20:15

2 мин.

Кардиолог объяснила, кому грозит инфаркт после мороженого

Мария Задорожная
Автор
Разное мороженое
Фото ahirao_photo, iStock

Мороженое в жаркую погоду может стать «спусковым крючком» для сердечного приступа у некоторых людей, предупредила врач-кардиолог Ирина Тарасова в беседе с «Газетой.Ru».

Она отметила, что сердце подвергается риску из-за воздействия холода — это может произойти после употребления мороженого, холодных газированных напитков или резких температурных изменений, например, после контрастного душа или прыжка в ледяную воду.

Доктор объяснила, что резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов, питающих сердце. У здоровых людей это может не проявиться болями, но если есть изменения в сосудах, такие как атеросклероз, возможно возникновение спазма и, как следствие, ишемии миокарда. Это явление называется «вазоспастическая стенокардия».

Спазмы могут провоцироваться не только холодом, но и другими факторами, такими как курение, употребление энергетиков и стресс. Гормональные сдвиги и выброс адреналина могут способствовать возникновению приступов вазоспастической стенокардии, которые часто происходят в ранние утренние часы, подчеркивает кардиолог.

К группе риска относятся мужчины старше 40 лет, женщины в период менопаузы, люди с гипертонией, диабетом, высоким уровнем холестерина, лишним весом и курильщики. Также это касается тех, кто уже испытывал боли в груди или одышку, а также тех, чьи близкие родственники перенесли инфаркт или инсульт.

По словам Тарасовой, мороженое само по себе не вызывает инфаркт, однако может стать «поводом» для сердечного приступа, указывая на потенциальные проблемы с сердцем, что требует тщательного медицинского обследования.

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