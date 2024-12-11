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Эндокринолог рассказала, почему важно не пропускать завтрак
Питание и еда

Сегодня, 10:30

1 мин.

Эндокринолог рассказала, почему важно не пропускать завтрак

Диана Туманян
Автор
Завтрак
Фото ChristopherBernard, iStock
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Эндокринолог Вероника Курова в своем Telegram-канале рассказала, что регулярные пропуски завтраков опасны для здоровья.

По словам врача, по утрам желудок выделяет соляную кислоту, готовясь к приему пищи. И если еда не поступает, то желудочный сок начинает вызывать раздражение органа. Это чревато такими последствиями как гастрит. Кроме того, из-за пропуска завтрака следующий прием пищи запускает процесс накапливания жира организмом, что увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и заболеваний ЖКТ.

Курова отметила, что полноценный завтрак должен содержать сложные углеводы, белки и жидкость (например, чай или кофе). Однако, когда нет желания, времени или возможности плотно позавтракать, то можно перекусить чем-то легким, даже на ходу, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Например, ломтиком сыра, йогуртом, небольшой порцией творога или каши.

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