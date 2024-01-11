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Диетолог рассказал о вреде глютена
Питание и еда

Сегодня, 18:45

1 мин.

Диетолог рассказал о вреде глютена

Мария Маковей
Автор
Нарезанный хлеб
Фото Arx0nt/istockphoto.com
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Фитнес-тренер, диетолог Артем Тужиков считает, что глютен опасен только для тех людей, у которых есть аллергия или целиакия. Большинство может есть его без вреда для здоровья, пишет «СЭ».

Кроме того, в научной статье, опубликованной в журнале The BMJ, говорится, что соблюдение безглютеновой диеты без медицинских показаний может негативно повлиять на здоровье. Например, увеличить риск развития заболеваний сердца и сосудов.

«Глютен не опасен для людей без целиакии. Отказ от этих белков у здорового человека не улучшает состояние здоровья и не помогает в похудении. Продолжительная безглютеновая диета может привести к дефициту питательных веществ», — подытожил эксперт.

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Польза и вред
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