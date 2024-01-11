Диетолог рассказал о вреде глютена
Фитнес-тренер, диетолог Артем Тужиков считает, что глютен опасен только для тех людей, у которых есть аллергия или целиакия. Большинство может есть его без вреда для здоровья, пишет «СЭ».
Кроме того, в научной статье, опубликованной в журнале The BMJ, говорится, что соблюдение безглютеновой диеты без медицинских показаний может негативно повлиять на здоровье. Например, увеличить риск развития заболеваний сердца и сосудов.
«Глютен не опасен для людей без целиакии. Отказ от этих белков у здорового человека не улучшает состояние здоровья и не помогает в похудении. Продолжительная безглютеновая диета может привести к дефициту питательных веществ», — подытожил эксперт.
Последние новости
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже