Более 140 тысяч человек примут участие в Зеленом Марафоне

30 мая в России состоится ежегодный спортивный, благотворительный и семейный забег СберПрайм Зеленый Марафон. Соревнования охватят 60 городов России — от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что в марафоне примут участие более 140 тысяч человек: по прогнозам, мероприятие станет одним из самых массовых в России и мире.

Дети пробегут короткие дистанции на 400, 600 и 800 метров. Любители активного образа жизни попробуют северную ходьбу на 4,2 км, а опытные бегуны проверят силы на дистанциях 4,2 км, 10 км и 21,1 км.

После спортивных состязаний гостей ждет фестиваль с участием популярных артистов. В большинстве городов запланированы концерты и экологические акции, а в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде выступят известные исполнители.

По словам организаторов, все регистрационные взносы и добровольные пожертвования направят в благотворительный фонд. На эти средства запустят программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Специалисты разработают для каждого ребенка индивидуальный образовательный маршрут, помогут раскрыть таланты и научиться взаимодействовать со сверстниками.

«Это больше чем бег — это наш общий вклад в будущее: каждый шаг, каждое пожертвование превращается в помощь детям и действительно меняет их жизни. Я приглашаю всех любителей бега, кому близка идея такого марафона, принять участие в нашем благотворительном семейном празднике, который мы постараемся сделать незабываемым», — рассказал Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте события.