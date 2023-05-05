IWF запретит тяжелоатлетам выходить на церемонии награждения с государственными флагами

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) запретит спортсменам выходить на церемонии награждения с государственными флагами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление президента IWF Мохамеда Джалуда.

14 апреля во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване неизвестный выбежал на сцену и поджег флаг Азербайджана, после чего сборная этой страны снялась с турнира.

«Мы — спорт, мы представляем мир, а не борьбу и споры о том, кто лучше. Мы не хотим, чтобы спортсмены на маленьком подиуме пытались проталкивать вперед свои флаги, закрывая друг друга. Это не спорт», — приводит слова Джалуда «РИА Новости».

Сообщается, что запрет будет официально принят IWF на ближайшем заседании исполнительного совета.

Флаги по-прежнему будут фигурировать на церемониях награждения, но в виде изображений на экране.