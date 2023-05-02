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Сегодня, 11:32

В сборной России объяснили, почему штангист Ловчев пропустит турнир в Белоруссии

Алина Савинова
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Старший тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Ибрагим Самадов рассказал, почему один из ветеранов команды — Алексей Ловчев пропустит старт в Могилеве.

«Для Алексея майский турнир в Белоруссии не является обязательным стартом, я решил в этом весе заявить двух молодых ребят. Перед Ловчевым сейчас стоит задача как следует подготовиться к чемпионату России. А затем у нас планируется еще более важный старт. Я имею в виду августовские Игры стран СНГ», — приводит ТАСС слова Самадова.

Открытый чемпионат Белоруссии по тяжелой атлетике пройдет в Могилеве 2-7 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17656439
Алексей Ловчев
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