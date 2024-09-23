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Сегодня, 21:26

«Локомотив» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в суперлиге

Руслан Минаев
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«Локомотив» на выезде победил «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 4-го тура суперлиги — 3:0.

Питерцы потерпели первое поражение в сезоне. «Зенит» с 9 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Локомотив» с 6 очками — на 5-й строчке.

27 сентября «Зенит» сыграет в гостях с «Уралом». Новосибирцы примут «Газпром-Югра» в этот же день.

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4-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (22:25, 24:26, 18:25)

ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Локомотив (Новосибирск)
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