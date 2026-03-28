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28 марта, 14:38

«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Енисей» и вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу

Анастасия Пилипенко

«Зенит» из Санкт-Петербурга в гостях обыграл «Енисеей» во втором матче 1/4 финала Суперлиги — 3:1 (25:23, 21:25, 25:14, 25:20).

Эта победа стала для «Зенита» второй в серии (первый матч завершился со счетом 3:0), что позволило петербургскому клубу оформить выход в полуфинал Суперлиги.

Остальные четвертьфинальные пары проведут вторые матчи 28 марта. «Зенит-Казань» играет против «Новы» (1-0 в серии), «Локомотив» встречается с «Белогорьем» (1-0), а московское «Динамо» — с «Динамо-ЛО» (1-0).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/4 финала

Енисей (Красноярск) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 1:3 (23:25, 25:21, 14:25, 20:25)

28 марта.

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Волейбол
ВК Енисей
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
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