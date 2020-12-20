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«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Динамо-ЛО»

19:57
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Волейболисты петербургского «Зенита» одержали победу над «Динамо-ЛО» в рамках 14-го тура мужской Париматч суперлиги.

Коллектив Туомаса Саммелвуо одержал третью победу подряд и с 27 очками поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

14-й тур

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:1 (25:16, 25:21, 20:25, 25:19)

20 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/

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