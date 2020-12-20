«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Динамо-ЛО»
19:57
Волейболисты петербургского «Зенита» одержали победу над «Динамо-ЛО» в рамках 14-го тура мужской Париматч суперлиги.
Коллектив Туомаса Саммелвуо одержал третью победу подряд и с 27 очками поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
14-й тур
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:1 (25:16, 25:21, 20:25, 25:19)
20 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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