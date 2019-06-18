В Екатеринбурге открыли памятник Карполю

В Екатеринбурге перед Дворцом игровых видов спорта "Уралочка" был открыт памятник волейбольному тренеру Николаю Карполю. Церемония прошла в преддверии матча женской Лиги наций Россия – США. На площади перед дворцом собралось несколько сотен людей. Композиция получила название "Уралочке" посвящается", на ней изображены три волейболистки и Карполь.

Перед открытием памятника выступили видные политические и общественные деятели Урала – супруга первого президента России Наина Ельцина и дочь – Татьяна Юмашева, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Присутствовал и сам 81-летний специалист. Сам Николай Васильевич в разговоре с журналистами рассказал, что памятник ему сначала "не совсем понравился" – из-за отсутствия звезды Героя труда. Но, по словам тренера, автор скульптуры Алексей Чебаненко обещал исправить недочет. (Дмитрий Кузнецов)​