Стал известен состав участников альтернативной чемпионату мира волейбольной Спартакиады

Как стало известно «СЭ», в волейбольном турнире российской Спартакиады, которая планируется на август 2022 года, примут участие семь лучших клубов суперлиги и молодежные сборные России. Состав актуален как для мужских, так и для женских соревнований. Предварительный формат — две группы по четыре команды и «Финал четырех» в Москве.

Таким образом, в мужской Спартакиаде, как планируется, из клубов примут участие казанский «Зенит», новосибирский «Локомотив», московское «Динамо, петербургский «Зенит», «Динамо» из Ленинградской области, «Белогорье» и «Кузбасс».

У женщин участниками станут казанское «Динамо — Ак Барс», московское «Динамо», калининградский «Локомотив», «Тулица», «Уралочка», «Протон» и «Динамо-Метар».

Вопрос легионеров в турнире еще обсуждается.

Спартакиада по олимпийским видам спорта планируется к проведению в августе в различных городах России. Она призвана заменить международные соревнования, от которых отстранили российских спортсменов.