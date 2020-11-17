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Пашицкий получил российское спортивное гражданство

08:23
Дмитрий Пашицкий. Фото ВК «Зенит».
Дмитрий Пашицкий. Фото ВК «Зенит».
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Волейболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий получил российское спортивное гражданство, сообщает ТАСС.

Теперь спортсмен имеет право выступать за сборную России. Пашицкий, ранее являвшийся гражданином Украины, получил российское гражданство летом 2020 года. Спортивное гражданство у волейболиста было эстонским.

Пашицкий играет за «Зенит» с 2020 года. Ранее он выступал за кемеровский «Кузбасс», в составе которого стал чемпионом России в 2019 году.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10017785

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