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Сегодня, 16:18

«Нова» отправила в отставку главного тренера Шулепова

Иван Шитик
Корреспондент
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Игорь Шулепов покинул пост главного тренера «Новы», сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Максим Ворежонков, занимавший пост старшего тренера.

50-летний Шулепов принял команду в этом году, став преемником Алексея Бабешина, который вывел «Нову» в суперлигу.

Команда из Новокуйбышевска проиграла 12 из 13 матчей в текущем чемпионате России и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Игорь Шулепов
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