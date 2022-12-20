«Нова» отправила в отставку главного тренера Шулепова

Игорь Шулепов покинул пост главного тренера «Новы», сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Максим Ворежонков, занимавший пост старшего тренера.

50-летний Шулепов принял команду в этом году, став преемником Алексея Бабешина, который вывел «Нову» в суперлигу.

Команда из Новокуйбышевска проиграла 12 из 13 матчей в текущем чемпионате России и занимает 13-е место в турнирной таблице.