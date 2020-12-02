Краснодарское и московское «Динамо» одержали победы в чемпионате России
19:34
В матче 13-го тура Париматч Суперлиги по волейболу среди женщин краснодарское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово» (3:0). Московское «Динамо» с аналогичным результатом по партиям победило «Тулицу» в 16-м туре.
Столичный клуб лидирует в чемпионате России, имея в активе 38 очков в 14 матчах.
Чемпионат России. Женщины
13-й тур
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо» (Краснодар) — 0:3 (13:25, 16:25, 15:25)
16-й тур
«Тулица» (Тульская область) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (17:25, 15:25, 18:25)
2 декабря.
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