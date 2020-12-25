Казанский «Зенит» проиграл питерскому и впервые за семь лет не выиграет Кубок России
Московское «Динамо» и питерский «Зенит» вышли в финал Кубка России по волейболу. Бело-голубые одолели новосибирский «Локомотив», а петербуржцы в пяти сетах вырвали победу у казанских одноклубников.
Казанский «Зенит» побеждал в шести последних розыгрышах Кубка России подряд и впервые за семь лет не добрался до финала.
«Зенит» из Санкт-Петербурга выходит в финал третий год подряд, два прошлых раза он уступал казанцам. Московское «Динамо» завоевывало трофей в 2006 и 2008 году.
Кубок России
Мужчины
1/2 финала
«Зенит» СПб (Россия) — «Зенит-Казань» (Россия) — 3:2 (20:25, 25:22, 25:22, 21:25, 17:15)
«Локомотив» Н (Россия) — «Динамо» М (Россия) — 2:3 (25:19, 25:14, 23:25, 19:25, 8:15)
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