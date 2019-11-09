«Енисей» уступил «Сахалину» на тай-брейке, краснодарское «Динамо» проиграло «Локомотиву»

В женской суперлиге прошли два матча 4-го тура. «Енисей» на своей площаде на тай-брейке уступил «Сахалину» (2:3), краснодарское «Динамо» проиграло «Локомотиву».

Волейбол

Россия. Женщины. Суперлига

4-й тур

Енисей (Красноярск) — Сахалин (Южно-Сахалинск) — 2:3 (25:23, 25:21, 25:27, 24:26, 10:15)

9 ноября.

Динамо Кр (Краснодар) — Локомотив К (Калининградская область) — 0:3 (24:26, 22:25, 24:26)

9 ноября.