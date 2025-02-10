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Волейбол

10 февраля 2025, 17:56

ВФВ подозревает шестерых волейболистов в игре на ставках и будет обращаться к правоохранителям

Сергей Ярошенко

Генеральный секретарь Всероссийскоя федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что ВФВ может обратиться в правоохранительные органы по итогам расследования фактов влияния на результаты.

«В комиссию поступила информация из различных источников, включая анонимные, которые требуют тщательной проверки. В первую очередь будут рассмотрены случаи, подкрепленные доказательной базой и официальным подтверждением. По остальным эпизодам необходимо провести детальную проверку всеми доступными методами», — приводит слова Яременко ТАСС.

Генеральный секретарь ВФВ отметил, что организация взаимодействуем с Единым регулятором азартных игр, от которого можно получить подтверждение фактов участия в ставках на волейбол.

Также Яременко добавил, что на данный момент оснований для обращения в правоохранительные органы у ВФВ нет, но при необходимости они готовы это сделать.

Ранее в пресс-службе ВФВ сообщили, что комиссия по противодействию противоправному влиянию на результат соревнований будет расследовать игры с участием двух бывших игроков новосибирского «Локомотива»: Кирилла Власова и Василия Молоткова.

Помимо них, для дачи объяснений также будут вызваны Александр Горяной (челябинское «Динамо»), Дмитрий Казаков («ИжГТУ-Динамо»), Кирилл Семаков («Зенит-УОР») и Даниил Заволжский («Динамо-Урал»).

Источник: ТАСС
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Волейбол
ВК Локомотив (Новосибирск)
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