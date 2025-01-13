Российская волейболистка Щербань покинула «Тальмассонс»

Итальянский «Тальмассонс» сообщил о расторжении соглашения с российской доигровщицей Яной Щербань.

«Клуб решил удовлетворить желание российской спортсменки разорвать профессиональные отношения до конца сезона, уважая ее личные и профессиональные потребности. Щербань носила майку «Тальмассонса» с большим профессионализмом и целеустремленностью. Мы желаем ей продолжения карьеры и реализации будущих спортивных и личных задач», — говорится в заявлении клуба.

Щербань выступала за «Тальмассонс» с 2024 года. Ранее она играла в итальянском «Трентино». В России спортсменка представляла такие команды, как «Локомотив», московское и краснодарское «Динамо» и «Протон».

35-летняя волейболистка является пятикратной чемпионкой России, а также бронзовым призером чемпионата Италии.