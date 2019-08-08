Максим Михайлов - о Полетаеве: "Один из сильнейших диагональных мира"

Диагональный сборной России Максим Михайлов в преддверии старта квалификационного турнира на Олимпиаду в Токио-2020 рассказал о конкуренции с Виктором Полетаевым.

– Я считаю, что он один из сильнейших диагональных мира и находится сейчас в отличной форме, – приводит слова Михайлова Twitter сборной России. – Я не строю никаких надежд. Если Витя будет играть в стартовом составе и мы выиграем, то я за двумя руками.