Максим Михайлов - о Полетаеве: "Один из сильнейших диагональных мира"

Диагональный сборной России Максим Михайлов в преддверии старта квалификационного турнира на Олимпиаду в Токио-2020 рассказал о конкуренции с Виктором Полетаевым.
– Я считаю, что он один из сильнейших диагональных мира и находится сейчас в отличной форме, – приводит слова Михайлова Twitter сборной России. – Я не строю никаких надежд. Если Витя будет играть в стартовом составе и мы выиграем, то я за двумя руками.
1⃣ день до Олимпийского отбора в Токио🇯🇵— Сборная России🏐 (@RusVolleyTeam) August 8, 2019
🗣Максим Михайлов о конкуренции с Виктором Полетаевым pic.twitter.com/ChuAL6XC0r
Загрузка...