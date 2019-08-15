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Британки отстранены от отбора на Олимпиаду за то, что пересекли финишную прямую держась за руки

15 августа 2019, 10:52
Британки отстранены от отбора на Олимпиаду за то, что пересекли финишную прямую держась за руки. Фото BBC
Британки отстранены от отбора на Олимпиаду за то, что пересекли финишную прямую держась за руки. Фото BBC

Британские спортсменки Джесс Лирмонт и Джорджия Тэйлор Браун были дисквалифицированы во время отборочных соревнований по триатлону на Олимпиаду-2020, сообщает BBC. Спорстменки на финише забега пересекли финишную прямую, держась при этом за руки.

Фотофиниш отдал победу Лирмонт, однако их результат был аннулирован, поскольку они нарушили регламент триатлона.

Правило 2.11.f Международного союза триатлона гласит: «спортсмены, которые финишируют одновременно в искусственно созданной ситуации без попыток разделиться во время финиша, должны быть дисквалифицированы.

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