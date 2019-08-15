Британки отстранены от отбора на Олимпиаду за то, что пересекли финишную прямую держась за руки

Британские спортсменки Джесс Лирмонт и Джорджия Тэйлор Браун были дисквалифицированы во время отборочных соревнований по триатлону на Олимпиаду-2020, сообщает BBC. Спорстменки на финише забега пересекли финишную прямую, держась при этом за руки.

Фотофиниш отдал победу Лирмонт, однако их результат был аннулирован, поскольку они нарушили регламент триатлона.

Правило 2.11.f Международного союза триатлона гласит: «спортсмены, которые финишируют одновременно в искусственно созданной ситуации без попыток разделиться во время финиша, должны быть дисквалифицированы.