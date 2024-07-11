Россиянка Бладцева заняла первое место в общем зачете Кубка мира по прыжкам на батуте

Россиянка Анжела Бладцева стала победительницей общего зачета Кубка мира по прыжкам на батуте.

После четырех этапов дебютного для себя турнира, она набрала 182 балла. Второе место заняла ее соотечественница Яна Лебедева (169), третьей стала азербайджанка Сальджан Максудова (134).

Россиянка заняла первое место на этапе Кубка мира в Швейцарии, и дважды финишировала второй на этапах в Португалии и Азербайджане.

10 июля стало известно, что 18-летняя Бладцева примет участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Летняя Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.