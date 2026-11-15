Российские батутисты завоевали 37 медалей на трех международных турнирах в Китае

Сборная России по прыжкам на батуте завоевала 37 медалей по итогам трех международных турниров, прошедших в Нанкине (Китай) в ноябре 2026 года. Российские спортсмены выиграли 14 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград, сообщила Федерация гимнастики России.

С 4 по 8 ноября в Нанкине состоялся взрослый чемпионат мира, на котором россияне завоевали 12 медалей — шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

Еще 25 наград сборная добавила на юниорском чемпионате мира и всемирных возрастных соревнованиях, завершившихся 15 ноября.

В заключительный день возрастных соревнований россияне завоевали девять медалей: одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых. Победу в двойном минитрампе среди девушек от 17 лет до 21 года одержала Виктория Яковенко с результатом 25,900 балла. Серебряными призерами стали Федор Сорокин в индивидуальных прыжках на батуте (59,280) и Максим Перепеченов на акробатической дорожке (22,900).

На юниорском чемпионате мира среди спортсменов 15 и 16 лет российские участники завоевали еще семь наград в финальный день — два золота, четыре серебра и бронзу. Победителями стали Глафира Зайко и Лика Вершинина в синхронных прыжках (46,850), а также Тимофей Чигвинцев в двойном минитрампе (27,100).

По подсчетам Федерации гимнастики России, российская команда заняла первое место по общему количеству медалей на трех турнирах. Китайские спортсмены выиграли 28 наград, белорусские — 14. Это суммарная статистика трех соревнований, а не официальный единый медальный зачет.