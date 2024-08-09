Макаров: «Батутистка Бладцева сможет выступить на чемпионате России»

Президент Федерации прыжков на батуте (ФПБР) Николай Макаров заявил, что участница Олимпиады-2024 Анжела Бладцева сможет выступить на сентябрьском чемпионате России.

В соответствии с критериями Международного олимпийского комитета (МОК) нейтральные спортсмены должны воздержаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном и любым другим символом страны, в любом официальном месте до, во время и после Игр в Париже. В случае нарушения критериев на спортсменов могут быть наложены санкции.

«У Анжелы не будет никаких проблем после того, как она выступит в сентябре на командном чемпионате России в Санкт-Петербурге, — цитирует Макарова ТАСС. — Как я понимаю, российским и белорусским участникам Олимпийских игр не следует принимать участия в мероприятиях в поддержку чего-то. Что касается Анжелы, то, имея нейтральный статус, она участвовала в личном чемпионате России, и никаких претензий ей не поступало. Уверен, никто не будет лишать спортсменов возможности продолжать соревновательную деятельность».