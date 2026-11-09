Путин поздравил российских батутистов с победами на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил национальную команду с победой на чемпионате мира по прыжкам на батуте 2026 года в китайском Нанкине. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Поздравляю вас с ярким триумфом в командном многоборье и первым местом в неофициальном командном зачете на чемпионате мира по прыжкам на батуте 2026 года в Нанкине, — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что российские спортсмены выступили как единый, сплоченный коллектив, продемонстрировали талант, мастерство, характер и волю. Глава государства поблагодарил команду, тренеров и наставников за яркие победные эмоции, которые они подарили российским болельщикам.

— Молодцы! Желаю здоровья, благополучия и всего наилучшего, — заключил Путин.

Отдельные телеграммы адресованы победителям чемпионата Марии Михайловой, Анжеле Бладцевой, Дмитрию Нартову, Кириллу Пантелееву и Галине Бегим.

— Поздравляю вас с блестящим выступлением на чемпионате мира по прыжкам на батуте. В синхронных прыжках вы были сильнее, техничнее соперников, продемонстрировали лучшие качества, достойные настоящих чемпионов. Так держать, — говорится в поздравлении Нартову и Пантелееву.

Михайловой и Бладцевой, выигравшим турнир в синхронных прыжках, Путин отметил вклад в развитие традиций отечественной школы прыжков на батуте и выразил признательность их наставникам. Бегим, ставшей лучшей в дисциплине «двойной минитрамп», президент похвалил за высокое мастерство: по его словам, спортсменка оправдала надежды тренерского штаба и болельщиков.

Российские батутисты заняли первое место в медальном зачете мирового первенства, завершившегося в воскресенье в Нанкине: 6 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды. Вторыми стали белорусы (3, 1, 2), третьими — китайцы (2, 3, 2). В общекомандном финале россияне набрали 64 очка, опередив Китай (59) и Португалию (56).

При этом в единственной олимпийской дисциплине — индивидуальных прыжках на батуте — россияне на пьедестал не попали.

На чемпионате мира команда впервые с 2019 года выступала под флагом страны. В 2021 году россияне выходили на помост под флагом национальной федерации, мировые первенства 2022 и 2023 годов пропустили, а на чемпионате мира 2025 года в Испании выступали в нейтральном статусе.