Федерация прыжков на батуте выдвинула кандидатов в президиум Федерации гимнастики России

Президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров сообщил, что ФПБР выдвинула шестерых кандидатов в президиум Федерации гимнастики России.

«Мы как федерация по олимпийскому виду спорта выдвинули шестерых кандидатов в президиум Федерации гимнастики России, — цитирует Макарова ТАСС. — Федерации по неолимпийским видам спорта имеют право выдвинуть в президиум по три кандидата».

1 октября пройдет конференция, на которой будет выбраны президент, вице-президенты от каждого вида спорта, а также утвержден состав президиума.