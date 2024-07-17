Россиянки Тихонова и Лансере выбыли в первом круге парного турнира в Палермо

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Российские теннисистки София Лансере и Анастасия Тихонова выбыли из парного турнира в Палермо.

Дуэт в первом круге проиграл паре Чань Латиша/Чжан Шуай (Тайвань/Китай) в двух сетах — 0:6, 4:6. Матч длился 1 час 4 минуты.

В 1/4 финала Латиша и Шуай сыграют с победительницами матча Камилла Розателло/Кимберли Циммерманн (Италия/Бельгия, 3) — Мария Карле/Хулия Риера (Аргентина).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 35 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Чань Латиша/Чжан Шуай (Тайвань/Китай) — София Лансере/Анастасия Тихонова (Россия) — 6:0, 6:4