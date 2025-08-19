Полина Кудерметова не смогла пройти во второй круг парного турнира в Кливленде

Российская теннисистка Полина Кудерметова и китаянка Энн Ли в первом круге парного турнира в Цинциннати уступили американкам Кармен и Иване Корли.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:7 (2:7). На счету Кудерметовой и Ли 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге сестры Корли сыграют с победительницами пары Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия) — Чжэн Сайсай/Чжу Линь (Китай).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Кармен Корли/Ивана Корли (США) — Полина Кудерметова/Энн Ли (Россия/США) — 6:2, 7:6 (7:2)