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19 августа 2025, 01:46

Шнайдер сыграет с Рахимовой во втором круге турнира в Монтеррее

Сергей Разин
корреспондент

Российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге турнира в Монтеррее обыграла испанку Джессику Бусас Манейро со счетом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 23-летней россиянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Рахимова встретится с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:4, 7:5

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Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
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