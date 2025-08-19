Шнайдер сыграет с Рахимовой во втором круге турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге турнира в Монтеррее обыграла испанку Джессику Бусас Манейро со счетом 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 23-летней россиянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге Рахимова встретится с соотечественницей Дианой Шнайдер.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:4, 7:5
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