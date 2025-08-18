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18 августа 2025, 22:48

Самсонова победила Доулхайд и вышла во второй круг турнира в Кливленде

Руслан Минаев

Россиянка Людмила Самсонова победила американку Кэролайн Доулхайд в первом круге турнира в Кливленде — 6:4, 7:6 (7:2). Матч длился 1 час 59 минут.

Самсонова за игру сделала 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

Далее Самсонова сыграет с победительницей матча Пейтон Стирнс (США) — Ван Яфань (Китай, Q).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 1) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:4, 7:6 (7:2)

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Людмила Самсонова
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