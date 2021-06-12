Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Конта обыграла Стоянович и вышла в финал турнира в Ноттингеме

17:24
Теги:

Британская теннисистка Джоанна Конта победила сербку Нину Стоянович (6:2, 6:7 (2:7), 7:5) в 1/2 финала турнира WTA в Ноттингеме (Великобритания).

Матч продолжался два часа и 53 минуты. Во втором полуфинале сыграют китаянка Чжан Шуай и американка Лорен Дэвис.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nottingham Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Джоанна Конта (Великобритания, 1) — Нина Стоянович (Сербия, 15) — 6:2, 6:7 (2:7), 7:5

Читайте также

Гимнастка Солдатова опубликовала фото в черных трусиках
Профессиональные актеры оценили игру Бузовой на сцене МХАТа
Путин оценил зарплату тракториста - Героя Труда: маловато будет
Жителя Владивостока оштрафуют за «таран» здания ФСБ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд