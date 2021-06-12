Конта обыграла Стоянович и вышла в финал турнира в Ноттингеме
17:24
Британская теннисистка Джоанна Конта победила сербку Нину Стоянович (6:2, 6:7 (2:7), 7:5) в 1/2 финала турнира WTA в Ноттингеме (Великобритания).
Матч продолжался два часа и 53 минуты. Во втором полуфинале сыграют китаянка Чжан Шуай и американка Лорен Дэвис.
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Nottingham Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Джоанна Конта (Великобритания, 1) — Нина Стоянович (Сербия, 15) — 6:2, 6:7 (2:7), 7:5
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